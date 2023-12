Arnaques : un appel de votre banque peut vous coûter très cher, les opérateurs ne peuvent rien y faire

Il suffit d’un logiciel pour émettre un appel depuis le numéro officiel de votre banque et ainsi vous piéger.

Le numéro s’affichant sur votre smartphone ne suffit plus pour être certains qu’il s’agit d’une communication officielle. Grâce à une méthode de plus en plus répandue, les arnaqueurs peuvent désormais vous appeler en se faisant passer pour votre banque, sans être discrédité par un numéro inconnu.

“Il y a des logiciels qui permettent de gérer les paramètres d’appel, notamment le numéro qui va s’afficher, en modifiant les données manuellement” explique Gérald Vannier, fondateur de ComMeeTT, une entreprise spécialisée dans la téléphonie d’entreprise. Ces logiciels nommés IPBX sont légaux et sont par exemple utilisés par un professionnel appelant un client mais ne souhaitant pas donner son numéro direct, plutôt celui de l’accueil de son entreprise.

Si les opérateurs seraient en mesure de lutter contre des arnaques utilisant ces outils provenant de l’hexagone, la situation se complexifie dans le cas d’escroqueries utilisant des plateformes basées à l’étranger. Les informations nécessaires pour détecter les arnaques ne sont alors pas accessibles et l’opérateur ne peut pas vérifier la véracité des numéros.

Difficile alors de se protéger face à ces pratiques, il convient ainsi d’être vigilant. Ne communiquez jamais vos identifiants à distance, et dans le doute, il vaut mieux raccrocher et rappeler vous-même votre agence pour vous assurer que la crise que le faux conseiller voulait vous éviter est réelle. Enfin, signalez la situation au 33700.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox