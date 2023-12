Free Mobile propose désormais le nouveau Samsung Galaxy S23 FE avec une offre spéciale

La déclinaison plus abordable du Galaxy S23+ vient d’être lancée par Samsung et est maintenant disponible chez Free Mobile, avec une offre de lancement alléchante.

La performance du haut de gamme pour un prix moins élevé. Telle est la promesse du Samsung Galaxy S23 FE, tout récemment arrivé dans la boutique Free Mobile. Il bénéficie par ailleurs d’une offre spéciale valable jusqu’au 16 janvier permettant d’obtenir des Galaxy Buds FE gratuitement, en suivant la procédure indiquée dans cette brochure.

Le modèle est proposé dans quatre coloris : crème, graphite, vert d’eau, violet et vous aurez le choix entre le modèle 128 Go et le modèle 256 Go, respectivement commercialisé pour 699€ et 759€ au comptant. Les deux modèles bénéficient d’un bonus de reprise de 100€.

Il est évidemment possible d’acquérir ce smartphone via Free Flex, en payant 119€ à la commande pour le modèle 128Go ou 179€ pour davantage de stockage puis 19.99€/mois si vous n’êtes pas abonné Free Mobile. En étant connecté avec votre compte Free Mobile, la commande passera à 79€ pour 128 Go avec des mensualités de 21.99€/mois, contre 109€ puis 22.99€/mois pour le modèle proposant 256 Go.

Le modèle FE vient généralement conclure le fleuron des smartphones Samsung, avec une déclinaison moins chère sans être une version trop allégée. Le principe étant de faire quelques sacrifices sans réduire la qualité de l’expérience utilisateur. Il embarque ainsi 8Go de RAM avec un capteur Exynos 2200 en son sein, avec évidemment une compatibilité 5G. Tout cela avec une batterie revue à la hausse (4500 mAh), compensant ainsi une dalle AMOLED de 6.4 pouces plus énergivore avec un taux de rafraîchissement de 60-120 Hz. Côté performances photo, il faudra compter sur trois capteurs à l’arrière, le principal embarquant 50 MP, il est accompagné d’un module ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8MP. Pour les selfies, le capteur à l’avant propose 10 MP.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox