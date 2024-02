Free lance une nouveauté avec OQEE attendue par certains abonnés Freebox

OQEE lance les favoris dans son application sur les Smart TV Samsung

Après les versions mobile iOS et Android mais aussi Pop, Android TV et Apple TV l’année dernière, Free permet désormais à ses abonnés Freebox de créer leur bouquet de chaînes favorites dans l’application OQEE sur les Smart TV Samsung.

Pour en bénéficier, il faut tout d’abord procéder à la mise à jour d’OQEE. Une rubrique baptisée « Favoris » située à côté de “Toutes les chaînes” permettra alors de cocher les chaînes qui vous plaisent. Vous pourrez ensuite zapper parmi vos flux préférés lorsque vous le souhaitez sans vous perdre dans la zapliste. Plus besoin non plus de mémoriser chaque canal associé pour un accès plus rapide.

Les favoris sont désormais disponibles sur Samsung TV ⭐️️ Retrouvez rapidement vos chaînes préférées dans votre interface OQEE by Free 🚀 pic.twitter.com/iRSrXS6CcC — OQEE by Free (@OQEEbyFree) February 13, 2024

L’application OQEE by Free est accessible depuis les téléviseurs Smart TV Samsung sortis depuis 2018 et disposant de Tizen OS. Celle-ci permet de regarder un programme différent en direct ou en replay et de retrouver les fonctionnalités avancées d’OQEE directement depuis le téléviseur, sans boîtier supplémentaire : contrôle du direct, start-over, enregistrement et la création de profil (les services de VOD (Vidéo à la demande). Les chaînes Canal+ ne sont en revanche pas disponibles à ce jour. Votre Smart TV Samsung doit également être connectée à une Freebox (WiFi ou Ethernet) et à jour. Tous les abonnés Freebox peuvent en profiter mais aussi les abonnés au forfait 250 Go/illimité de Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox