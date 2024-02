Près de la moitié des abonnés Freebox ne seraient pas équipés pour profiter de la 4K

45% des abonnés Freebox ne bénéficieraient pas aujourd’hui de la 4K selon notre dernier sondage. Près de 12% ne disposeraient quant à eux pas d’écran et de box compatibles, ni de débits suffisants.

Ils ne l’ont pas adoptée et il y a une ou plusieurs raison à cela. A l’heure où la 4K se montre très timide sur les chaînes TV sur les box mais bien plus présente sur les services de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+, Univers Freebox a posé la question aux abonnés Freebox du 23 janvier au 12 février dans un nouveau sondage : “êtes-vous équipés pleinement pour recevoir l’UHD dans votre foyer ?” Sur les 4197 votants, 55% ont déclaré disposer de l’écran, du débit et de la box compatible pour profiter par exemple des quelques chaînes 4K disponibles comme Stingray Festival, Inultra, TF1 et M6 4K et beIN Sports 4K et d’autres usages comme les plateformes de SVOD ou VOD.

A contrario, 45% des participants ont confié ne pas être équipés. Pour 18%, la principale raison évoquée est la non-compatibilité de leur écran TV alors que leur Freebox Pop, Delta, One ou mini 4K pourrait leur permettre d’y accéder. Pour 9% des sondés, la situation est inversée, s’il disposent d’une TV 4K, le player de leur box n’est pas compatible, on pense donc à la Freebox Révolution et Crystal/HD. Vient aussi la question des débits, 5% des participants estiment ne pas bénéficier des débits suffisants, c’est-à-dire a minima 15 Mb/s.

Mais le chiffre qui interpelle le plus est à avenir, 12% des interrogés déclarent ne pas accéder à la 4K pour les trois raisons évoquées : ils ne disposent pas de Freebox compatible, ni de téléviseur 4K et encore moins de débits suffisants. Cela représenterait près de 875 000 abonnés fixe sur les 7,3 millions que compte Free.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox