Iliad (Free) annonce booster sa capacité de production d’électricité renouvelable via 3 nouveaux contrats d’achat d’énergies

Le groupe Iliad poursuit la mise en œuvre de son Plan Climat visant à réduire ses émissions carbone et décarboner son approvisionnement énergétique. Une nouvelle étape vient d’être franchie en ce sens avec la signature de trois nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables dans ses trois géographies : la France, l’Italie et la Pologne.

Soutenir le développement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables dans les pays où il opère, c’est son ambition. Après son premier PPA (Power Purchase Agreements) signé début 2023 autour d’une production d’électricité estimée de plus de 20 GWh dans la ferme solaire de Labrit dans les Landes, Iliad porte à près de 140 GWh sa capacité de production d’électricité renouvelable soit approximativement l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’une ville comme Quimper en France ou l’utilisation de ses infrastructures réseaux par 5 millions de ses abonnés en Europe.

Le groupe de Xavier Niel annonce ainsi ce 13 février la signature avec ENGIE et Statkraft de trois nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables (PPA) dans ses trois géographies. Le Groupe poursuit ainsi ses efforts pour soutenir le développement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables dans les pays où il opère.

“Sainte-Gemme en France, Latina en Italie, Resko en Pologne : ces trois communes auront désormais pour point commun d’abriter des fermes photovoltaïques dont le groupe Iliad s’est engagé à acheter la production pour les 10 à 15 années à venir à compter de leur mise en service en 2025”, annonce un communiqué.

En France, Iliad a de nouveau fait appel à son fournisseur historique d’énergie, ENGIE, pour la mise en œuvre d’un second contrat d’achat sur le territoire français. Il achètera ainsi à pendant 15 ans et ce à compter du 1er avril 2025, l’électricité qui sera produite par un nouveau parc solaire installé à Sainte-Gemme en Charente-Maritime. “Ce parc solaire aura une production d’électricité estimée de plus de 34,5 GWh par an, ce qui représente 8 000 tonnes de CO2 évitées par an. La quantité d’électricité produite chaque année en France par le Groupe via ses deux PPA atteindra ainsi près de 55 GWh”.

De l’autre côté des Alpes, Iliad Italia a signé avec Statkraft, le premier producteur européen d’énergies renouvelables, un premier contrat d’achat d’énergies renouvelables d’une durée de 10 ans. A compter du 1er janvier 2025, l’opérateur achètera l’électricité produite par une ferme solaire située à Latina, dans la région du Latium. Dotée d’une capacité nominale de 27,9 MW, la ferme produira chaque année 48 GWh d’électricité d’origine 100% renouvelable, soit l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 18 000 ménages italiens de 4 personnes. De quoi économiser environ 11 800 tonnes de CO2 chaque année.

En Pologne, Play a également signé avec Statkraft un premier contrat d’achat d’énergies renouvelables sur 10 ans portant sur une ferme solaire située dans la ville de Resko, soit une productiion 34,2 GWh par an d’électricité d’origine renouvelable, ce qui représente 20 820 tonnes de CO2 évitées par an. “En agissant concrètement pour réduire les émissions carbone liées à ses activités, Play contribue donc aussi à transformer le mix énergétique polonais”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox