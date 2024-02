Freebox UItra : qui a droit au forfait Free Mobile illimité à 9,99€/mois

Jusqu’à 4 forfaits mobile à 9,99€/mois la première année, mais pas pour les “déjà abonnés” à Free Mobile.

Une des nouveautés annoncées lors du lancement de la Freebox Ultra est un nouvel avantage lorsqu’un forfait Free Mobile est souscris en plus de la Freebox. Avec les offres Freebox Ultra et Freebox Ultra essentiel, cet avantage permet de bénéficier du forfait Free Mobile avec data illimitée pour 9,99€/mois la première année puis 15,99€/mois. Et ce tarif réduit est disponible jusqu’à 4 lignes rattachées à l’abonnement Freebox Ultra/Ultra Essentiel.

Beaucoup nous demandent ce qu’il se passe lorsque l’on est déjà abonné à Free Mobile et qu’on souscrit à la nouvelle Freebox, ou même en cas de migration. Free nous a indiqué que le tarif promotionnel de 9,99€/mois la première années n’est valable que pour les abonnements Free Mobile souscris une fois que l’on est abonné à la Freebox Ultra . Ceux qui disposent déjà du forfait Free à 19,99€/mois passeront donc à 15,99€/mois et avec la data illimitée, et ceux qui disposent déjà du forfait Free à 15,99€/mois resteront à ce tarif, mais ne bénéficieront pas du tarif de 9,99€/mois la première année.

Que contient le Forfait Free pour les abonnés Freebox ?

Depuis la Métropole :

Appels illimités vers mobiles et fixes de France métropolitaine, mobiles États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM + fixes de 100 destinations

SMS illimités en France métropolitaine et vers DOM

MMS illimités en France métropolitaine

Internet Mobile illimité

Depuis les DOM et l’étranger :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM, vers fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

Internet Mobile : 35 Go/mois depuis 100 destinations.

Au-delà : 0,00181€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur depuis les autres destinations.

Services inclus :

Free Ligue 1 : Accès aux extraits des meilleurs moments des matchs de la saison 2023/2024 de la Ligue 1 Uber Eats en quasi-direct.

OQEE by Free : 230 chaînes TV + services de replay.

OQEE Ciné : Service de AVOD (service vidéo gratuit financé par la publicité) avec 500 contenus (films et séries) en illimité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox