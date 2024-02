La chaîne américaine TLC arrive gratuitement et dans sa version française sur la Freebox

Une nouvelle chaîne arrive dans le bouquet basic de la Freebox à la fin du mois.

Le 26 février prochain, la chaîne américaine TLC, sera disponible sur la Freebox en version française. Créée en 1972, cette chaîne propose principalement une programmation est basée sur de la télé-réalité, sur les programmes axés sur la vie quotidienne, la santé, la famille, les relations, et d’autres sujets similaires.. Elle appartient au Groupe Discovery, et justement, elle remplacera la chaîne Discovery Science sur le canal 64 de Freebox TV, et sera également incluse gratuitement pour tous les abonnés Freebox.

TLC est connue pour ses émissions populaires telles que “Say Yes to the Dress”, qui suit les histoires de mariées à la recherche de la robe de mariée parfaite, “90 Day Fiancé”, qui suit les couples internationaux pendant leur processus de visa K-1, et “My 600-lb Life”, qui suit les personnes luttant contre l’obésité morbide et leur parcours de perte de poids.

En plus de ces émissions emblématiques, TLC propose une variété d’autres programmes couvrant des sujets allant de la cuisine à la décoration intérieure, en passant par la parentalité et les rénovations de maisons. La chaîne cible principalement un public féminin, bien que certains de ses programmes aient une large base de fans parmi les deux sexes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox