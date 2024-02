Le saviez-vous : Free offre 4 possibilités à ses abonnés pour accéder depuis n’importe où aux contenus stockés dans leur Freebox

Où qu’ils soient, en vacances, ou en déplacement professionnel, les abonnés Freebox peuvent avoir besoin d’un fichier stocké sur le disque dur de leur Server Freebox. Pour y accéder en un clin d’oeil, plusieurs solutions s’offrent à eux.

Comment accéder aux disques durs branchés sur votre Freebox où intégrés le serveur Révolution, Delta ou Ultra, qu’ils soient donc mobiles où installés dans un serveur NAS ? Cette question, beaucoup d’abonnés se la pose. Plusieurs solutions existent, elles varient selon le choix de l’appareil sur lequel vous voulez consulter vos fichiers : sur ordinateur ou sur mobile.

Avec l’application Freebox Files, c’est plus facile

Sur iOS et Android, Free propose une application pour simplifier complètement l’accès à votre stockage et le gérer. Baptisée Freebox Files, elle vous permet, une fois configurée, d’accéder à l’intégralité des contenus enregistrés sur votre disque dur Freebox ou celui qui y est connecté en USB. Le tout avec des fonctionnalités assez pratiques, mais avec pour premier intérêt d’avoir le contenu du disque dur de votre box directement dans la poche. Une catégorie “Fichiers” permet de naviguer dans l’arborescence du disque dur ou de la clé et de gérer les fichiers de tous types, de les ouvrir voire de les décompresser et de créer des dossiers. L’application permet aussi de sauvegarder vos photos, lancer des téléchargements et même partager vos contenus avec vos proches pour la durée que vous voulez.

Les disques supportés selon les Freebox :

Révolution : disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB

disque interne + possibilité de brancher 2 disques USB Mini4K : possibilité de brancher 2 disques USB

possibilité de brancher 2 disques USB Pop : possibilité de brancher un disque USB

possibilité de brancher un disque USB Delta : possibilité d’ajouter jusqu’à 4 disque SATA + branché 1 disque USB

possibilité d’ajouter jusqu’à 4 disque SATA + branché 1 disque USB Ultra : possibilité d’ajouter un disque NVMe “2280, M-key, sans dissipateur”, de génération PCIe 3 ou inférieure + brancher 1 disque USB ou dock.

Les abonnés Freebox utilisant Oqee,n’y retrouveront pas les enregistrements de programme, c’est uniquement le cas pour ceux réalisés sur le player Révolution ou Delta. Les abonnés peuvent bien sûr y accéder directement depuis le cloud avec l’application Oqee dans la section dédiée.

Créer un accès distant à Freebox OS via un nom de domaine

Sur un ordinateur portable, la solution nécessite d’avoir accès à l’interface de gestion de la Freebox sur navigateur. Il faudra donc réaliser cette manipulation avant votre départ. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps se connecter à Freebox OS. Il vous faut passer par les paramètres de la Freebox puis dans le mode avancé, aller dans “Nom de domaine”. Dans la fenêtre qui s’ouvrira vous aurez l’option de créer un nom de domaine.

Dans notre cas, on choisira un nouveau nom de domaine. Vous aurez juste à choisir le nom du sous domaine et cliquer sur suivant. Si le nom choisi n’est pas disponible un message l’indiquera.

Une fois le nom de sous domaine choisi, la page suivante vous demandera si vous souhaitez un certificat TLS pour activer l’accès sécurisé (HTTPS). Acceptez et, une fois la demande faite, il suffira d’attendre que le certificat TLS soit actif, cela peut aller de quelques minutes à quelques heures.

Il vous restera ensuite à activer la connexion distante à Freebox OS. Pour ce faire il suffira d’aller dans les « Paramètres de la Freebox » en mode avancé, puis dans “Gestion des accès”, modifiez si vous le souhaitez les ports d’accès et activez l’authentification par mot de passe.

Vous pouvez désormais vous connecter à Freebox OS depuis n’importe où. Il suffira d’entrer dans votre navigateur https://votrenomdedomaine.freeboxos.fr : Vous pouvez ainsi récupérer vos films et autres contenus disponibles sur le disque dur de votre Freebox depuis n’importe où.

Par l’adresse IP

Autre solution, passer par l’adresse IP. Dans l’onglet Mode avancé de Freebox OS, cliquez sur “Gestion des accès” puis activez l’authentification par mot de passe et prenez connaissance de votre adresse IP vous permettant d’accéder à votre Freebox (pour une utilisation avancée, vous pouvez également sélectionner le port de votre choix). Votre Freebox est à présent configurée pour accepter les connexions à distance.

Ainsi, pour accéder simplement aux contenus de votre Freebox lorsque vous n’êtes pas chez vous : lancez votre navigateur Internet et tapez votre adresse IP dans la barre d’adresse puis saisissez le mot de passe vous permettant l’accès à Freebox OS comme à la maison. Cliquez enfin sur l’onglet Explorateur de fichiers pour accéder aux contenus de votre disque dur Freebox.

Serveur VPN

Une dernière possibilité existe, il s’agit de se connecter à distance au réseau local, par le serveur VPN de la Freebox sous Wireguard ou IPsec IKEv2. Depuis 2021, Wireguard est supporté sur les Freebox et vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, l’activer assez simplement. Un membre de la communauté a par ailleurs réalisé un tutoriel assez efficace pour cela.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox