Nouveau : Free lance DAZN et la chaîne Canal+ Ligue 1 sur les Freebox mais aussi sur Oqee

Un pack DAZN débarque sur les Freebox et les supports d’Oqee incluant la chaîne DAZN1 et Canal+ Ligue 1.

Free renforce son offre sportive sur les Freebox et de belle manière. Fruit d’un nouveau contrat de distribution à première vue avec DAZN, l’opérateur lance dès ce 29 février un nouveau pack incluant les chaînes DAZN 1 et Canal+ Ligue 1 sur les canaux 37 et 38. Il n’est en revanche pas possible de s’abonner aux chaînes à la carte, mais seulement au pack, lequel est affiché à 14,99€/mois. Ces deux chaînes sont également accessibles sur les supports d’Oqee (mobile, web, smart TV etc). C’est la première fois qu’une chaîne de Canal+ est ainsi disponible sur les versions de l’application TV de Free en dehors des Freebox.

Canal+ Ligue propose deux affiches de Ligue 1 par journée, la première le samedi soir 21h et la seconde le dimanche à 17h00. DAZN 1 est la première chaîne de DAZN en France, offrant aux fans le meilleur du foot féminin, de la boxe et des sports de combats, ainsi que des émissions quotidiennes, des documentaires primés et bien plus encore. Plus récemment, la chaîne a aussi remporté les droits pour diffuser deux rencontres par journée de National.

Cette arrivée fait suite au lancement en août en France du service sportif DAZN dans les offres sport de Canal+ sans frais supplémentaire pour les abonnés, ainsi que la distribution de la chaîne Canal+ Ligue 1 dans l’app DAZN et sur myCanal. DAZN est actuellement en négociations de gré à gré avec la LFP pour rafler les droits de la Ligue 1, tout comme beiN Sports. Free semble donc déjà prêt à proposer la Ligue 1 en direct la saison prochaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox