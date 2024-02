Freebox Pop, Delta, mini 4K, Apple TV : Disney+ casse le prix de son offre avec pub jusqu’au 14 mars

Les nouveaux abonnés et ceux qui auraient résilié jadis leur abonnement peuvent profiter dès à présent de Disney+ Standard avec pub à 1,99€ le premier mois.

Lancée le 1er novembre dans l’Hexagone, l’offre Disney+ avec pub bénéficient d’une promotion jusqu’au 14 mars prochain. L’abonnement est ainsi proposé le premier mois à 1,99€ au lieu de 5,99€/mois soit plus de 66% de réduction.

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs qui souhaitent se réabonner, âgés d’au moins 18 ans. “Après un mois, sauf si vous le résiliez avant, votre abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif Standard avec pub mensuel alors en vigueur (5,99 €/mois)”, précise la firme aux grandes oreilles.

Ce sera l’occasion pour ceux qui le souhaiteraient de découvrir les nouvelles productions de Disney et de retrouver “Meurtres et autres complications en streaming dès le 5 mars et Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) dès le 15 mars”. Cette formule affiche une qualité Full HD, 2 écrans, sans les téléchargements. Disney+ Standard avec pub est disponible sur de nombreux comme les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues mais aussi sur l’Apple TV, les TV connectées etc. Chez Free, l’abonnement avec pub est inclus dans l’offre Ultra et offert pendant 3 mois dans les offres Pop et Ultra Essentiel.

