Les SMS de marques envahissent de plus en plus les réseaux d’Orange, Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR

L’Association Française pour le Développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs (AF2M) dévoile son nouveau baromètre annuel du marketing SMS.

De nombreuses marques passent par les réseaux d’Orange, SFR, Bouygues et Free Mobile pour des besoins marketing. Sur l’année 2023, ce sont près de 13.34 milliards de messages (Push SMS) qui ont été envoyés par les marques, soit 4.1% de plus qu’en 2022 et environ 1.1 milliard de messages par mois.

Évidemment, certaines périodes sont plus propices à la sollicitation marketing, notamment pendant les soldes, le Black Friday ou les fêtes de fin d’année.Parmi les marques les plus présentes dans le secteur, on trouve le retail (31% des messages) puis le secteur des banques/assurances (21%), le secteur des services (15%). Un peu plus de 1000 marques ont concentré 80% du trafic des messages envoyés à travers le Push SMS.

Le SMS transactionnel (code d’accès, notifications, validation, paiement, livraison) a représenté 60 % du volume global, soit 8 milliards de messages, quand le SMS promotionnel (publicité, marketing direct, drive-to-store…) atteint les 5,3 milliards de messages, soit 40 % du volume global.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox