Molotov abandonne sa bataille à 100 millions d’euros contre TF1, les chaînes restent payantes

Après 5 ans de conflits, Molotov et TF1 en ont fini de s’écharper et ont trouvé un accord, mais les chaînes du groupe resteront payantes sur la plateforme.

La hache de guerre est enterrée. Depuis 2019, Molotov et TF1 s’affrontent dans les tribunaux autour de la diffusion gratuite des chaînes du groupe Bouygues sur le service de streaming. En 2022, finalement Molotov avait du payer 8.5 millions d’euros et intégrer TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI dans sa version payante. Un conflit du même ordre avait eu lieu avec M6.

Il n’y aura pas d’appel de cette affaire et Molotov, qui avait pourtant déposé plainte devant le tribunal de commerce de Paris où il réclamait 100 millions d’euros de dommages pour “violence économique” et “soumissions à des obligations déséquilibrées”, a finalement abandonné l’affaire.

En effet, d’après les informations de L’Informé, un accord de conciliation a été trouvé entre les deux groupes. Cependant, aucun changement pour les utilisateurs à prévoir : les chaînes resteront dans la formule payante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox