Freebox Pop, Ultra et mini 4K : découvrez une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV

Avis aux chasseurs de fantômes et enquêteurs du paranormal, la nouvelle chaîne gratuite disponible sur Pluto TV est faite pour vous.

Le catalogue de Pluto TV continue de s’agrandir. La plateforme de streaming a lancé le mois dernier Pluto 2010’s Classics. Cette chaîne regroupe les meilleures sitcoms pour ados des années 2010, et vient de lancer une nouvelle chaîne dédiée à un seul programme : Most Haunted. Dans cette émission américaine, vous suivrez Yvette Fielding et son équipe alors qu’ils enquêtent sur des phénomènes paranormaux dans certains des lieux les plus hantés du monde. Il n’est pas rare que Pluto propose des chaînes dédiées à un seul programme, on trouve d’ailleurs toute une section “Séries”, où de nombreux show (Starsky & Hutch, Doctor Who et bien d’autres) sont diffusés en continu.

Facile d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, la plateforme propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animé, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité, mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

