Free Mobile va inclure son application TV Oqee dans des offres Veepee plus anciennes

Les abonnés à une offre Veepee à vie datant de 2017 vont également bénéficier d’Oqee TV dans leur forfait.

L’application TV Oqee by Free, déjà incluse dans le forfait 5G à 19,99€/mois de l’opérateur mais aussi dans son forfait Série Free, l’est désormais également depuis la semaine dernière dans toutes les offres intitulées “Série Spéciale Veepee”, il s’agit des plus récentes. Mais qu’en est-il des abonnés à une vente privée plus ancienne ?

Sur X, un abonné a interpellé les équipe d’Oqee by Free cette semaine à ce sujet : “Oqee est maintenant disponible sur les forfaits Veepee mais pas sur le forfait de novembre 2017, c’est le seul enrichissement dont ne bénéficie pas encore ce forfait”. En réponse, le service a répondu : “Nos équipes sont sur le coup afin d’ouvrir les droits aux abonnés Veepee Série Free bénéficiant de l’offre à 9,99€ à vie. Vous serez informés dès que vos droits seront activés”. L’opérateur a donc l’intention d’étendre l’inclusion de son app TV dans les offres baptisées “Série Free” proposées à partir de 2017.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox