Après Free, Red by SFR tente de contrer Bouygues avec une nouvelle offre

La B&You Pure Fibre bouscule le marché de l’entrée de gamme, après une timide réponse de Free hier, c’est au tour de Red by SFR de s’y frotter, sans faire d’étincelles cependant.

Bouygues Telecom a lancé la semaine dernière son offre “Pure Fibre”, proposant seulement internet avec jusqu’à 8 Gbit/s et un tarif alléchant : 23.99€/mois. Une petite révolution sur le segment de l’entrée de gamme dan les télécoms, à laquelle les opérateurs concurrents tentent de répondre.

Free lançait ainsi hier sa nouvelle Série Spéciale Freebox Révolution Light, une offre triple play à 23.99€/mois la première année, sans engagement. Cependant, elle était de fait moins attractive que sa proposition sur Veepee en termes de tarif, mais avait le mérite au moins de s’adresser à des personnes cherchant du triple-play à petit prix. Aujourd’hui c’est Red by SFR qui revoit sa copie pour répondre à son concurrent.

La marque low-cost a ainsi baissé le prix de osn offre de base, qui bascule à 23.99€/mois (contre 24.99€/mois), sans engagement, et offre désormais les frais de mise en service. Cependant, l’opérateur a mis fin à sa politique des deux premiers mois offerts. Cependant, il faut noter que l’offre en elle même n’évolue pas : les débits restent les mêmes (500 Mb/s symétriques) et que le décodeur et le plus gros du bouquet TV reste en option à 2€/mois (il est possible d’ajouter un décodeur pour y accéder sur TV, pour encore 3€ supplémentaires).

Une offre donc assez peu attrayante, même en comparaison de la Freebox Révolution, si ce n’est de par son prix fixe. Il est cependant important de rappeler que Red a eu pour habitude d’augmenter ses tarifs après une certaine période pour ses abonnés, et que donc si vous choisissez cette nouvelle offre, le prix n’est pas garanti sur la durée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox