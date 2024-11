Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : La Freebox Révolution s’enrichit, Orange a un nouveau hobby, Free Mobile décroche le gros lot…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

13 novembre 2008 : Orange lance ses chaînes cinéma et séries pour ses abonnés

Déjà 15 ans que les prémices d’OCS ont été lancés par l’ex France télécom. Le bouquet était proposé en exclusivité sur l’offre La TV d’Orange par satellite et ADSL. Pour son lancement le 13 novembre 2009, l’offre comprenait cinq chaînes : Orange ciné max (HD), Orange ciné happy, Orange ciné choc, Orange ciné novo et Orange ciné géants. Elle s’est dotée de nouvelles chaînes avec le temps et a adopté le sigle OCS (Orange Cinéma Séries). Le bouquet a depuis été le diffuseur de séries cultes comme The Walking Dead ou bien sûr Game of Thrones, mais Orange a décidé de s’en séparer pour le revendre à Canal+, pour créer Ciné+ OCS.

14 novembre 1992 : Canal+ lance son bouquet de chaînes par satellite

Canal+ et Lagardère (anciennement Europe 1 Communication) ont lancé le premier “bouquet” satellitaire français analogique le 14 novembre 1992. Baptisé “Le câble par satellite”, ce bouquet a été introduit au grand public à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville. Il s’agit également d’un premier essai avant le lancement commercial de Canalsatellite.

Pour l’occasion, on ne résiste pas à l’envie de vous montrer une vieille pub de Canal+

17 novembre 2006 : Iliad (Free) annonce officiellement s’intéresser à la dernière licence d’opérateur mobile

Les prémices d’un lancement qui ne se fera que 6 ans plus tard. Le 17 novembre 2006, Iliad a officiellement publié un communiqué affirmant son intérêt pour la 4ème licence d’opérateur mobile. Si lors de cette annonce, aucun engagement n’a été pris par l’opérateur, la révolution Free Mobile était bel et bien déjà en marche.

17 novembre 2014 : B&You fusionne avec Bouygues Telecom

Initialement, la marque B&You avait été créée comme une solution à bas-prix pour l’opérateur Bouygues Telecom en 2011. Cependant, le 17 novembre 2014, la marque a finalement fusionné avec sa maison-mère pour devenir une gamme de forfaits. Une opération officialisée avec le lancement de sept nouvelles offres le jour même, comprenant ainsi les forfaits B&You (sans engagement et sans mobile) et les versions avec engagements et mobiles nommés “Sensation” qui ont depuis été renommés “forfaits Bouygues Telecom”.

Le site de l’opérateur remplace alors celui de son ancienne marque, et les abonnés ont pu bénéficier de l’accompagnement en boutique et par téléphone qui était auparavant réservé aux abonnés Bouygues Telecom.

17 novembre 2015 : Free décroche ses premières “fréquences en or” Le début d’une aventure qui suit encore le réseau de Free Mobile. Le 17 novembre 2015, Free décrochait 10 MHz dans la bande de fréquence 700 MHz. Cette bande est bien connue des abonnés de l’opérateur, puisqu’elle est la plus majoritairement déployée et s’avère être utile en 4G comme en 5G. Concrètement, cette bande relève des fréquences dites “basses”, qui compense un débit moins important par une plus large couverture et une meilleure pénétration des bâtiments. C’est notamment en agrégeant cette fréquence et plusieurs autres que l’opérateur est capable de proposer des débits performants en 4G+.

17 novembre 2020 : Amazon Prime Video est enfin sur toutes les Freebox

Après une arrivée en 2019 sur Freebox Delta et One, puis un disponibilité sur Freebox mini 4K et Pop, la Freebox Révolution a enfin vu arriver le service de SVOD d’Amazon le 17 novembre 2020. A partir de cette date, toutes les box proposées par Free permettaient ainsi d’accéder à la deuxième plateforme de SVOD la plus populaire de France (après Netflix), via une option proposée par Free ou en souscrivant à Amazon Prime directement depuis votre navigateur. Il aura fallu du temps, mais c’est fait !

