Free améliore nettement la fonctionnalité “start over” sur le Player Devialet de la Freebox Delta

Retour vers le futur, c’est en vrai sur la Freebox Delta/Devialet et pas que sur TMC !

Nous vous annoncions en début de soirée qu’une mise à jour du Player Devialet avait eu lieu. Bien qu’elle semblait minime, celle-ci intègre en réalité une grosse nouveauté qui permettra aux abonnés de naviguer plus facilement dans l’historique des chaînes TV.

Cela concerne la fonction Start-over, qui permet de revenir jusqu’à 4 heures en arrière sur les programmes de presque toutes les chaînes, et qui bénéficie d’une importante évolution. Jusqu’à présent, il était possible de revenir au début du dernier programme en cours en un clic, de remonter directement 4 heures en arrière, ou, en maintenant la flèche gauche enfoncée, de reculer lentement.

Désormais, il est possible, directement depuis la zapliste, de naviguer dans le guide des programmes diffusés les heures précédentes et de choisir de revenir au début de chacun de ces programmes. Pour cela, deux touches, dont une nouvelle, sont à votre disposition : “Revenir au début du programme” et “Programme suivant”.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, une fois sur la chaîne de votre choix, cliquez sur OK puis sur “Revenir au début du programme”. Vous pouvez ensuite naviguer simplement dans le passé avec la flèche de gauche et également passer directement au programme suivant.

