Iliad affiche une santé financière de fer et passe le cap des 50 millions d’abonnés

Iliad continue sur sa lancée et annonce avoir passé un palier important tout en assurant une croissance stable.

La maison-mère de Free enregistre une croissance soutenue mais aussi une forte hausse de la rentabilité sur le troisième trimestre 2024. Iliad conserve sa place de leader européen en termes de croissance des revenus en faisant progresser son chiffre d’affaires de 9.7% sur les neuf premiers mois de l’année pour atteindre 7.5 milliards d’euros (2.5 milliards sur le troisième trimestre seul). Commercialement, 1.7 millions de nouveaux abonnés mobile et fixe ont rejoint le groupe sur la période, dont 377 000 entre juin et septembre, permettant au groupe de passer la barre des 50 millions d’abonnés.

Le 5e groupe télécoms européen a ainsi enregistré un EBITDAaL de 2.892 milliards d’euros, en hausse de 13.6%, qui s’explique par “un levier opérationnel élevé

qui permet d’absorber la hausse des coûts de contenus, de personnel et de maintenance. Le résultat net des neuf premiers mois affiche une hausse de 19,3% à 450 millions d’euros, la hausse de l’EBITDAaL étant en partie compensée par une moindre contribution d’éléments positifs non-récurrents, la hausse des amortissements et une charge d’impôts plus élevée”. L’opérateur affiche aussi un Free Cash Flow opérationnel d’1.403 milliard sur les neufs derniers mois, soit une hausse de 55.4% par rapport à la même période en 2023 et une hausse de 44% par rapport au précédent trimestre. Cela permet de renforcer la structure financière du groupe, avec un levier financier qui s’établissait à 2.7x à fin septembre. D’autant que récemment, Iliad a a émis avec succès un emprunt obligataire vert inaugural de 500 millions d’euros d’une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 4,25%. Cette émission s’est accompagnée en parallèle d’une offre de rachat partiel, à hauteur de 300 millions d’euros, de ses échéances d’avril 2025 et juin 2026. A fin septembre, le niveau de liquidités du Groupe “se maintient à un excellent niveau, avec 1,3 milliard d’euros de trésorerie et 2,7 milliards d’euros de disponibilités” annonce l’opérateur.

Ces performances et cette croissance ont été portées notamment par une croissance du chiffre d’affaires soutenue en France (+9.2%), en Pologne (10.9% et en Italie (10.4%). Les performances commerciales de l’opérateur français ont été malgré tout bonnes, bien qu’il ait perdu sa place de meilleur recruteur, tant sur le fixe que sur le mobile. Quid des autres marchés européens où Iliad s’est implanté ?

L’Italie reste une valeur sûre

En Italie, où Iliad est arrivé il y a plus de 6 ans maintenant, les résultats restent encore excellents puisque l’opérateur reste leader des recrutements de nouveaux abonnés mobile pour le 26ème trimestre consécutif, avec 162 000 nouveaux abonnés nets (11.447 millions au total). D’après les dernières statistiques du régulateur des télécoms italiens, Iliad dispose désormais de 14.4% du marché du mobile italien. Il est même leader de recrutements sur le haut et très haut débit au 3ème trimestre, en ayant engendré 36 000 nouveaux abonnés Fibre, sur un total de 316 000 offres fixe en circulation.

D’autant que son chiffre d’affaires est satisfaisant, avec 843 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année (291 millions sur le 3ème trimestre seul) et un Cash Flow doublé sur la même période, permettant de couvrir amplement les investissements réalisés pour faire croître son parc d’abonnés fibre.

La Pologne solide

La performance commerciale du 3ème trimestre sur le marché des abonnements mobiles a été solide pour Play qui a continué à gagner des parts de marché avec 58 000 nouveaux abonnés nets, compensant la baisse de 41 000 clients prépayés. L’opérateur comptabilise ainsi 13.318 millions de clients mobiles actifs. Les recrutements nets en Haut et Très Haut Débit ont atteint 12 000 unités (7 000 unités au total sur le segment Fixe), une bonne performance malgré une pression concurrentielle qui reste intense sur ce segment de marché.

Financièrement, les revenus ont atteint 7.6 milliards de Zlotys (1.75 milliard d’euros) sur les neuf premiers mois (2.6 milliards sur le trimestre seul), avec une croissance de 4.2%. La majorité des revenus facturés aux abonnés (3.7 milliards) provient des clients mobiles et 1.5 milliard du fixe. Play enregistre également un meilleur ARPU, en croissance de 7.2%.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox