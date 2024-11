UFC-Que Choisir et dix associations appellent au vote d’une loi pour interdire le démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique continue d’être un fléau pour de nombreux utilisateurs. Un texte visant à y mettre fin est examiné aujourd’hui par le Sénat et plusieurs associations plaident pour qu’il soit adopté. Les signataires de cette lettre ouverte sont les suivants : l’ADEIC (Association de défense et d’information des consommateurs), l’AFOC (Association Force Ouvrière consommateurs), l’ALLDC (Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs), la CLCV (Confédération logement cadre de vie), le CNAFAL (Conseil National des associations familiales laïques), la CSF (Confédération syndicale des familles), Familles Rurales, Indecosa-CGT, l’UFC-Que Choisir, l’ULCC (Union laïque des consommateurs citoyens) et l’UNAF (Union nationale des associations familiales).

Car si plusieurs dispositifs et durcissements ont été observés pour lutter contre les appels non désirés, la pratique perdure et 97% des Français affirment être agacés par le démarchage commercial, selon un sondage réalisé par UFC-Que Choisir. Les signataires de la lettre dénoncent, en plus du caractère intempestif du démarchage, le lien entre ce dernier et les litiges de consommations.

Le texte étudié à ce jour par le Sénat vise à la mise ne place de l’opt-in, c’est à dire une interdiction générale par défaut du démarchage et la possibilité de s’inscrire sur une liste pour recevoir ce type d’appels. Les associations assurent que le système a fait ses preuves dans d’autres pays, notamment l’Allemagne, l’Angleterre ou le Portugal. Ouvrir la voie à une interdiction par défaut de ces pratiques serait selon elle une bonne chose “afin de couper enfin court au fléau des appels non désirés, garantir un droit à la tranquillité des consommateurs et mieux les protéger face aux arnaques et aux litiges de consommation“.

Source : RMC

