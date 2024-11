Oqee Ciné : la plateforme de Free propose désormais plus de 600 films et séries

Après avoir franchi le cap des 500 titres en août 2023, Free annonce désormais plus de 600 contenus disponibles dans Oqee Ciné.

La plateforme de streaming OQee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). Ce format qui rencontre un succès grandissant, permet aux utilisateurs de regarder du contenu sans abonnement, en échange de courtes pauses publicitaires.

Depuis son lancement, OQee Ciné a étoffé chaque semaine son offre pour proposer aujourd’hui plus de 600 films et séries, nous apprend l’opérateur. Le service regroupe des classiques, des films récents, des comédies, des thrillers, mais aussi des séries. A son lancement, il a notamment bénéficié de partenariats avec de grands studios comme Sony, Columbia, Tristar et Europa.

Cette plateforme, disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee) est à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox