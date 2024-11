Free perd son fauteuil de leader sur fixe et ralentit fortement sur la fibre, Bouygues passe devant dans la conquête d’abonnés

Free annonce avoir recruté 25 000 abonnés sur le fixe et 137 000 sur la fibre lors du 3e trimestre.

Dans un marché plus promotionnel, et face aux offensives de ses rivaux, Free voit ses recrutements ralentir sur le fixe lors du 3e trimestre 2024. Ce 14 novembre, à l’occasion de la publications des résultats de sa maison-mère Iliad, l’opérateur annonce avoir recruté 25 000 nouveaux abonnés nets sur le marché des box (ADSL et fibre). Le 1er recruteur en 2022, 2023 et durant le premier semestre 2024 voit aujourd’hui Bouygues Telecom monter sur la première marche du podium avec 82 000 nouveaux clients conquis sur la période, Orange a lui enregistré seulement 6000 ventes nettes, en attendant les résultats de SFR. Lors du 3e trimestre 2023, Free avait recruté deux fois plus d’abonnés soit 50 000 nouveaux abonnements Freebox. La nouvelle offre internet simple 8 Gbit/s à 23€99€/mois de Bouygues Telecom lancée la semaine dernière pourrait lui permettre de creuser l’écart avec Free lors du 4e trimestre.

Sur la fibre, Free ralentit également de manière assez significative. S’il recrutait jusqu’à présent plus de 200 000 abonnés par trimestre (migrations comprises), le FAI commence à s’essouffler avec le gain de 137 000 nouveaux clients FTTH contre 200 000 il y a tout juste un an. Cette fois encore, Bouygues Telecom le dépasse, pour la première fois, avec le gain de 159 000 nouveaux abonnés. Orange garde la tête comme à l’accoutumée avec 259 000 nouveaux foyers connectés à sa fibre sur la période. Fin septembre, plus de 80% des abonnés Freebox étaient raccordés à la Fibre Free, soit 5,9 millions de clients FTTH sur un total de 7,5 millions de Freebox en circulation. L’opérateur dispose de 37,6 millions de prises fibre raccordables.

Globalement, le chiffre d’affaires de Free a augmenté de 9,2% sur les neuf premiers mois de 2024 à 4,9 milliards d’euros et de 8,4% en lors du troisième trimestre à 1,67 milliard d’euros. Malgré cette performance commerciale en baisse qu’il considère solide, l’opérateur annonce une hausse de 10.6% de ses revenus sur le fixe, à 920 millions d’euros. L’ARPU (revenu moyen par abonné) est en croissance de +3,7% sur un an à 36,6 €.

