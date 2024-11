Free prépare une nouvelle version évoluée de l’espace abonné Freebox

Rarement repensée, la version web de l’espace abonné Freebox va évoluer pour améliorer l’expérience utilisateur.

Free entend lancer une évolution de son espace abonné Freebox sur le web dans les prochains mois pour proposer « plus de clarté, et une meilleure visibilité », nous a-t-il fait savoir, sans plus de précision. Si quelques évolutions et de nouvelles rubriques sont apparues au fil du temps, la dernière refonte importante en date remonte à 2017. Free avait alors déployé une toute nouvelle interface en repensant le graphisme et la disposition des rubriques. Le design avait été grandement épuré, les différents niveaux de gris et le relief sur les boutons avaient alors laissé place au “tout plat” sur fond blanc actuel. Le menu avait aussi été déplacé pour la première fois sur la gauche à la verticale au lieu d’un positionnement en haut et à l’horizontale jadis.

Pour sa part, l’espace abonné Free Mobile a subi un réel lifting en 2020 en jouant sur l’esprit Freebox Pop lancée cette année là avant d’évoluer encore, notamment durant l’été 2024. Le suivi de consommation a été revu et d’autres évolutions sont également à venir prochainement.

