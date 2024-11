Free va enfin permettre à ses abonnés Freebox Delta de passer à son serveur WiFi 6E, ils ne l’attendaient plus

Il sera bientôt possible de changer son Server Delta de première génération pour la version WiFi 6E.

Mieux vaut (très) tard que jamais. Attendu depuis l’été 2022 et promis par Free, l’échange du serveur WiFi 5 des abonnés Freebox Delta vers la version WiFi 6E lancée il y a deux ans et demi, était quelque peu tombé aux oubliettes. Mais bonne nouvelle, cette possibilité va enfin être proposée aux abonnés de la 1ère box haut de gamme de Free, nous a annoncé le FAI. Le retard apparaît conséquent mais certains clients résignés, sauteront à n’en pas douter sur l’occasion pour bénéficier de cette norme WiFi 6E dont le principal atout est l’ajout d’une nouvelle bande de fréquence 6 GHz permettant d’optimiser la couverture à l’intérieur du foyer avec de plus en plus de connexions simultanées possibles sans perte de vitesse. Cependant, comme pour toutes les normes réseaux, il faut que l’équipement de l’abonné suive et soit compatible. Les débits peuvent atteindre 2,5 Gb/s sans aucune connexion filaire.

Free ne l’a pas confirmé mais l’échange de serveur devrait être facturé 49€ comme il l’avait annoncé il y a deux ans. Depuis, l’opérateur a fait évoluer sa gamme d’offre en retirant sa Freebox Delta WiFi 6E de ses offres commerciales (disponible en migration uniquement), puis en lançant sa Freebox Ultra 100% fibre WiFi 7 et serveur Pop WiFi 7 (bi-band). Aucune date de lancement n’a été dévoilée mais l’échange devrait être possible dans les prochaines semaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox