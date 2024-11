Freebox TV : plusieurs chaînes quittent le bouquet Basic et arrivent dans TV et Famille by Canal

Six chaînes passent du bouquet basic aux bouquets TV et famille by Canal. Ca ne change rien pour une partie des abonnés, mais pensez à activer l’offre Famille by Canal.

Plusieurs chaînes jusque là disponible dans le bouquet basic de Freebox Tv, donc incluses, et sont désormais disponibles uniquement dans les bouquets TV by Canal et Famille by Canal.

Les chaînes concernées sont :

MTV : canal 84

MTV Hits : canal 86

J-One : canal 88

Nickelodeon Junior : 141

Nickelodeon : canal 147

Nickelodeon Teen : canal 152

Nickelodeon +1 : canal 156

Ce changement n’a cependant pas d’impact pour une grosse partie des abonnés puisque TV by canal est inclus avec les Freebox Révolution, Delta et Ultra, et le bouquet Famille by Canal est désormais proposé gratuitement sur les autres Freebox. Mais pour bénéficier de ce dernier, il faut l’activer depuis son espace abonné Freebox, et, surtout, tout le monde ne pourra pas en profiter puisqu’il est précisé que cette “Offre valable dans la limite des stocks disponibles”. Nous ne pouvons que vous conseiller de vous dépêcher de l’activer si ce n’est pas déjà fait.

