C’est terminé demain pour Eurosport dans TV by Canal : on vous explique comment pouvoir encore y accéder sur Freebox

Dès demain, les abonnés Freebox avec TV by Canal ne disposeront plus d’Eurosport 1 et 2 dans leur offre. Il faudra désormais passer par la plateforme Max.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le contrat de distribution d’Eurosport par Canal+ prendra fin demain. La chaîne cryptée et Warner Bros. Discovery n’ont donc pas réussi à trouver un accord avant la date fatidique. Cette rupture impacte notamment le bouquet TV by CANAL, inclus avec les Freebox Révolution, Delta et Freebox Pop.

Sur la Freebox, les 2 chaînes Eurosport indiquent d’ailleurs, via un bandeau, qu’elles ne seront plus disponible ce 14 novembre :

L’arrêt d’Eurosport, qui est distribué uniquement par Canal+ implique donc que ces deux chaînes ne sont plus sont donc plus disponible dans le bouquet Freebox TV, même en option, ni sur aucun autre bouquet TV. Mais il reste tout de même une solution pour pour les amateurs de sports tels que le tennis, le cyclisme, ou encore le ski, mais il va falloir sortir le portefeuille. En effet, les 2 chaînes Eurosport ne sont désormais plus disponibles que via la plateforme Max, qui est, elle, disponible sur les Freebox (depuis la rubrique vidéo à la demande ou via le canal 136).

Il vous faudra tout d’abord vous abonner à Max et choisir une des 3 formules :

Max Basic avec Publicités

Prix : 5,99 € par mois

Qualité Vidéo : HD (720p).

Écrans Simultanés : 2 écrans.

Max Standard

Prix : 9,99 € par mois.

Qualité Vidéo : Full HD (1080p).

Écrans Simultanés : 2 écrans.

Max Premium

Prix : 13,99 € par mois.

Qualité Vidéo : Ultra HD (4K).

Écrans Simultanés : Jusqu’à 4 écrans.

Mais ce n’est pas tout, pour accéder aux chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2, il faudra souscrire en sus à l’option sport à 5€ par mois. Au final, il vous faudra donc débourser au minimum 10,99€/mois pour continuer à bénéficier d’Eurosport (et bien avec tous les autres contenus proposés par Max)

