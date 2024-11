Free Mobile n’est plus le meilleur vendeur de forfaits, les offres agressives de ses rivaux commencent à lui faire de l’ombre

Free Mobile signe un trimestre solide dans un contexte de guerre des prix qui le vise directement. L’opérateur s’adjuge toutefois la seconde place derrière Bouygues Telecom et devance encore largement Orange.

Après avoir profité très largement en 2023 et début 2024 de la hausse des prix de ses rivaux dans un contexte inflationniste tout en gelant ses prix jusqu’en 2027, Free Mobile doit aujourd’hui faire face aux offres de plus en plus agressives de Bouygues Telecom, SFR et Orange sur le segment. Après un long cavalier seul sur les recrutements, l’ex-trublion perd sa 1ère place lors du 3e trimestre 2024. Ce 14 novembre, à l’occasion de la publication de ses résultats commerciaux et financiers, l’opérateur annonce avoir recruté 131 000 nouveaux abonnés nets (186 000 sur les forfaits 4G/5G). Tout comme sur le fixe, Free Mobile voit Bouygues Telecom prendre la tête sur la période avec le gain de 170 000 nouveaux abonnés contre 83 000 du côté d’Orange (résultats de SFR le 27 novembre). “La performance commerciale est bonne, notamment en compte tenu de l’intensification de la concurrence depuis la fin du deuxième trimestre”, soutient Free qui prend donc la seconde place lors de cette exercice. Son ratio d’abonnés 4G/5G s’améliore puisqu’il compte pour 75,7% de sa base totale, cela conduit à une croissance de l’ARPU (revenu moyen par abonné) de 0,5%, “cette croissance étant progressivement impacté par la décote de convergence“, précise un communiqué.

Côté finance, les voyants sont au vert. Le chiffre d’affaires des services de Free Mobile progresse de 5,0% à 1,88 millions d’euros sur les 9 premiers mois de 2024 et de 3,4% à 644 millions d’euros au troisième trimestre. Les ventes d’équipements maintiennent une forte dynamique, en hausse de 28,6% sur les neuf premiers mois de 2024 et de 23,3% au troisième trimestre avec une demande soutenue pour l’offre Free Flex.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox