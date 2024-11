TNT : des députés recommandent de privilégier Franceinfo, devant CNews et BFM TV

Dans un rapport parlementaire, les députées Céline Calvez et Sophie Taillé – Poligan préconisent de positionner la chaîne publique, Franceinfo, sur le canal 12 ou 14 de la TNT.

Une idée qui pourrait faire beaucoup d’émules. Le rapport déposé par deux députées propose de profiter de la renumérotation à venir des chaînes de la TNT pour mettre Franceinfo sur le canal 12 ou 14, dans le but d’en “faire la première chaîne d’information en continu dans l’ordre des numérotations des chaînes”. La chaîne publique, actuellement située sur le canal 27, prendrait ainsi la place de NRJ 12 ou de France 4, mais surtout se positionnerait devant ses concurrentes directes : BFM (15) CNews (16) et LCI (26).

Le positionnement des chaînes sur la zapliste reste un véritable enjeu pour les groupes audiovisuel, puisque plus une chaîne est proche du 1, plus elle est facilement accessible. Un enjeu de visibilité qui est au coeur des débats, notamment alors que l’Arcom envisage de créer un bloc d’information et un bloc de chaînes jeunesse sur la TNT, lors de la renumérotation prévue en mars prochain.

Source : Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox