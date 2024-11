Abonnés Freebox et Prime : récupérez 5 nouveaux jeux PC gratuitement, dont un monument du gaming

Retrouvez des monuments classiques du jeu vidéo et surtout une version plus moderne de la plus intrépide des aventurières : Lara Croft dans la dernière sélection de jeux Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Tomb Raider: Anniversary retrace l’action-aventure originale à la troisième personne de Lara Croft, qui a défini le genre en parcourant le monde à la recherche du légendaire artefact Scion. À l’aide d’un « Tomb Raider » amélioré : Le moteur de jeu « Legend », les graphismes, la technologie et la physique mettent l’aventure de Lara et sa quête d’un artefact mystique connu sous le nom de Scion à la hauteur des normes technologiques actuelles et offrent aux joueurs une toute nouvelle expérience de jeu. Ré-imaginé, Anniversary propose une Lara Croft dynamique, fluide et rapide, des environnements immenses aux graphismes époustouflants, des combats et un rythme de jeu intenses, ainsi qu’une histoire originale améliorée et clarifiée.



Si vous n’avez pas eu assez d’aventure, tournez vous vers Blade of Darkness. Une nouvelle menace sinistre plane sur les Royaumes centraux. Les frontières protégées par les féroces chevaliers du roi ne sont plus sûres. De redoutables clans orcs, plus nombreux que jamais, rôdent sur toutes les routes. Les fiers peuples nomades des steppes sont sur le qui-vive, car des bêtes étranges rôdent dans les ténèbres. Même les robustes nains, cachés dans leurs palais souterrains, ne semblent pas à l’abri de la menace.





Née en 1997 et développée en Ukraine, Chasm: The Rift est l’un des jeux FPS les plus excitants et les plus innovants de cette époque et le premier jeu de tir boomer d’Europe de l’Est jamais créé. Préparez-vous à affronter la terreur dans ce FPS classique révolutionnaire à l’ancienne. Après la destruction de Time, vous devez vous battre dans cet horrible enfer de missions interconnectées à plusieurs niveaux peuplées de créatures horribles et grotesques.





Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

House of Golf 2 propose une expérience de golf multijoueur captivante avec plus de 100 trous uniques à conquérir. Rassemblez jusqu’à 4 joueurs pour des sessions de jeu sur canapé animées, mettant en valeur vos compétences avec des tirs à couper le souffle. Participez à des tournois en direct pour remporter des récompenses excitantes et laissez votre empreinte dans le monde du golf.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector’s Edition, suivez Ms. Holmes dans sa quête pour résoudre des mystères ayant d’étranges liens avec des affaires passées. Lorsque l’héritière Olivia Cubitt disparaît juste avant son mariage, votre ami Oscar Watson sait exactement qui appeler. Tous les proches d’Olivia ont reçu d’étranges lettres cryptées représentant des personnages dansants. Votre oncle Sherlock s’est déjà occupé d’une affaire similaire, et lorsque vous découvrez que ses dossiers ont été volés, il est clair qu’il s’agit d’un acte criminel. Pouvez-vous découvrir ce qui lie cette affaire à votre célèbre ancêtre et arrêter définitivement ceux qui se cachent derrière les hommes dansants ? Découvrez-le dans cette captivante aventure de puzzle d’objets cachés. 

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox