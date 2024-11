5G : Free Mobile annonce couvrir désormais plus de 50% de la population avec la fréquence 3,5 GHz

De plus en plus de Français peuvent accéder à la 5G de Free. Fin septembre, l’opérateur couvrait 94,1% de la population. La couverture sur la seule bande 3,5 GHz progresse aussi.

En marge de la présentation de ses résultats trimestriels ce 14 novembre, Free Mobile fait le point le taux de couverture de ses réseaux mobiles en France métropolitaine. À fin septembre 2024, l’ex-trublion 99,5 % de la population en 4G. En ce qui concerne la 5G, le déploiement progresse également . L’opérateur couvre actuellement 94,1 % de la population en 5G grâce à plus de 20 000 sites équipés notamment dans la bande 700 MHz. Par ailleurs, Free Mobile précise que 52 % de la population bénéficie de la 5G en fréquences 3,5 GHz, les bandes de fréquence les plus performantes en termes de débit et de réactivité. D’ici la fin de l’année, l’opérateur doit avoir équipé 8000 sites dans la bande coeur de cette génération de téléphonie mobile afin de respecter ses engagements pris lors de l’attribution de la 5G. Au 1er novembre, il en comptait 7366. L’opérateur l’a déjà assuré à plusieurs reprises, il sera dans les clous alors que Orange, SFR et Bouygues ont d’ores et déjà rempli cet objectif.

“Nous avons une nouvelle fois démontré notre volonté d’offrir le meilleur de la technologie au juste prix avec le lancement commercial le 18 septembre de la 5G SA à l’échelle nationale, une première en France. La forte demande de nos abonnés de bénéficier des réseaux de nouvelle génération vient par ailleurs confirmer la pertinence de cette stratégie, puisqu’à fin septembre 2024, près de 76% des abonnés Free Mobile bénéficiaient du forfait 4G/5G”, se félicite l’opérateur.

