Après TF1+, Arte débarque sur France Télévisions

Les contenus d’Arte sont désormais disponibles sur l’application France.tv et sur son site web

Arte continue sa stratégie d’expansion et gagne en visibilité. Après avoir intégré ses contenus à TF1+, l’acteur européen de référence dans la production et la diffusion de programmes culturels pose ses bagages sur une nouvelle plateforme : France.tv.

En distribuant la plateforme d’Arte avec son interface, son univers graphique et ses programmes, le public peut, dès maintenant, retrouver sur france.tv l’ensemble de ses rendez-vous via le direct de la chaine, un corner dédié, les sélections proposées, comme les “incontournables”ou encore les différents supports de communication à destination du public : newsletters, réseaux sociaux, etc.

Un accord gagnant-gagnant, puisque la plateforme Arte.TV gagne en découvrabilité tandis que France.tv “renforce sa place de plateforme de référence pour devenir la plus grande offre gratuite d’œuvres de création en France“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox