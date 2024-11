Free compte désormais plus de 23 millions d’abonnés fixe et mobile

Malgré une baisse de régime en France, Free a tout de même réussi à séduire 155 000 nouveaux abonnés fixe et mobile sur le marché Hexagonal en trois mois, passant un nouveau cap.

Plus de 50 millions d’abonnés dans le monde et 23 millions en France. Tels sont les chiffres annoncés par l’opérateur de Xavier Niel pour le troisième trimestre, avec 155 000 nouveaux clients sur les marchés fixe et mobile. Free comptabilise donc, fin septembre 2024, 15.468 millions d’abonnés mobile et 7.564 millions d’abonnés Freebox.

Des chiffres en hausse malgré des performances commerciales moins spectaculaires que d’habitude, Free ayant perdu sa place de premier recruteur sur les marchés grand public en France. L’opérateur se place tout de même assez confortablement sur le fixe, Orange étant hors-compétition avec plus de 12 millions d’abonnés au 3e trimestre tandis que Bouygues en comptabilise 5.1 millions.

Free Mobile se porte bien avec ses 15.4 millions d’abonnés et reste assez proche de Bouygues Telecom qui en compte 15.8 millions. Orange grâce à sa position d’opérateur historique, en compte évidemment davantage avec 21 millions de clients.

SFR de son côté n’a pas encore communiqué ses résultats pour le troisième trimestre de l’année, mais comptabilisait déjà une perte de près d’un million d’abonnés en six mois fin juin, tous marchés confondus. L’annonce de ses résultats est prévue pour le 27 novembre prochain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox