Réseaux endommagés : Orange ressuscite une application et teste une nouvelle approche pour des réparations plus rapides

Face aux nombreux dégâts constatés sur les infrastructures télécoms rurales, le canton de Domfront-Tinchebray (Orne) teste une approche “novatrice” en partenariat avec Orange. Objectif : améliorer la réactivité des réparations sur le terrain.

Dans les zones rurales, câbles pendants, armoires détériorées ou poteaux endommagés sont des incidents fréquents, souvent dus aux intempéries, à des accidents ou à des activités agricoles. Pour y faire face, la communauté de communes Domfront-Tinchebray Interco et l’opérateur Orange ont lancé une expérimentation pilote depuis février 2025, visant à optimiser la détection et la réparation des dommages sur le réseau.

Jeudi 10 avril, élus locaux et représentants d’Orange se sont réunis au Ménil-Ciboult pour dresser un premier état des lieux de cette initiative. « Nous testons ici une approche collective qui ne se fait nulle part ailleurs », a souligné Jérôme Nury, député de l’Orne et conseiller départemental chargé du numérique.

Cette expérimentation repose sur un maillage local : chaque commune du canton a désigné un référent numérique chargé de signaler les dysfonctionnements via une application dédiée baptisée Signal réseau, pourtant lancée en 2015. En quelques clics, les incidents sont géolocalisés, photographiés et immédiatement transmis aux équipes techniques d’Orange.

« En novembre dernier, un poteau a été cassé à cause d’un engin agricole. La commune a signalé l’incident, et les services Orange sont intervenus rapidement », raconte Philippe Lepont, maire du Ménil-Ciboult. Sur place, un sous-traitant d’Orange s’affairait justement à retendre un câble endommagé. Cette réactivité est jugée essentielle par les élus. « Être privé d’Internet plusieurs jours en zone rurale, ce n’est plus acceptable », insiste Jérôme Nury.

Cette démarche s’inscrit dans une refonte plus large des procédures d’intervention d’Orange, amorcée il y a deux ans au niveau national. « Le dispositif mis en place ici est plus efficace et s’intègre dans une dynamique de bonnes pratiques », explique Rémy Colaprete, délégué régional Orange pour la Normandie. Chaque année, environ 44 000 interventions sont réalisées sur le réseau dans l’Orne.

Depuis le lancement de l’expérimentation, une centaine de signalements ont déjà été enregistrés dans le canton, grâce à l’implication des communes. Pour Orange, cette collaboration étroite avec les territoires répond à une stratégie axée sur la proximité. Bien qu’encore en phase d’expérimentation, le dispositif suscite déjà l’intérêt. « Dans la plupart des communes, il n’existe pas de méthode claire pour traiter les dommages sur les réseaux. Si cela fonctionne ici, il faudra envisager de le déployer ailleurs », anticipe Jérôme Nury.

Source : L’Orne Combattante

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox