Le saviez-vous : le Player Devialet fait de la résistance, Free le réserve à certains nouveaux abonnés Freebox Delta en migration

Des abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et mini 4K peuvent changer d’offre et migrer vers la Freebox Delta avec Player Devialet.

Si Free semblait avoir mis fin au player Devialet en migration en octobre 2024, le FAI n’a visiblement pas dit son dernier mot, le FAI propose actuellement à certains abonnés de migrer vers sa Freebox Delta avec son boîtier haut de gamme en location. En effet, des clients Freebox Révolution avec TV by Canal mais aussi mini 4K peuvent basculer vers cette offre sur leur espace abonné.

Retirée des offres commerciales de Free pour les nouveaux abonnés afin de laisser place à la nouvelle Freebox Ultra fin janvier 2024, l’offre Delta est donc encore aujourd’hui toujours disponible en migration dans certains cas, et son serveur continue, il faut l’avouer, de plaire à un certain nombre de Freenautes.

Le Player Devialet, élément distinctif de cette box, fait aussi de la résistance aussi cette offre en migration. Il est proposé à la location (9,99€/mois) comme boîtier TV principal. Le Player TV Free 4K est lui aussi sans surprise disponible (inclus), au choix. La Freebox Delta WiFi 6E est proposée 49,99€/mois. Les abonnés avec plus de 5 ans d’ancienneté se voient offrir les frais de migration (49€).

Depuis octobre 2024, la brochure tarifaire Freebox ne mentionne plus du tout le Player Devialet. Free continue toutefois de le mettre à jour et de l’enrichir en atteste l’intégration sans surcoût d’Universal+ et l’augmentation des débits montants (900 Mbit/s), et le mode WP3.

