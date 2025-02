Free apporte des précisions sur les abonnés éligibles ou non à l’offre exclusive Le Chat Pro offert pendant 12 mois

Les abonnés à une offre Veepee de Free Mobile peuvent en profiter mais pas les clients box 4G et 5G.

Depuis le 10 février, les abonnés Free Mobile peuvent profiter d’un an offert à Le Chat Pro, le nouveau service d’intelligence artificielle développé par Mistral AI et seule alternative crédible en Europe à ChatGPT. Avec cette offre, Free souhaite démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle et offrir à ses abonnés une nouvelle manière d’interagir avec la technologie pour diverses tâches quotidiennes, allant de la recherche d’informations à l’assistance personnelle.

Si l’offre est disponible pour les abonnés au forfait à 2€, Série Free et au forfait 350 Go à 19,99€/mois de l’opérateur, Free a également inclus également les abonnés Veepee, nous a-t-il fait savoir. Cependant, les clients des box 4G et 5G ne sont pas éligibles à cette promotion.

