Les abonnés Free Mobile peuvent dès à présent profiter gratuitement de l’IA premium Le Chat Pro dont tout le monde parle, voici comment faire

Les abonnés au forfait 2€, Série Free et 350 Go de Free Mobile peuvent se rendre sur leur espace abonné pour activer l’offre. Comme prévu, depuis ce lundi 10 février, l’abonnement à Le Chat Pro de Mistral AI leur est offert pendant 12 mois.

“Découvrez le Chat Pro, la version premium de l’assistant de Mistral AI, leader européen de l’intelligence artificielle. Un évènement à organiser avec vos proches ? Une présentation à faire pour le travail ? Le Chat répond en un éclair à toutes vos demandes en vous apportant un contenu personnalisé et vérifié. Toute l’intelligence artificielle à portée de main”, annonce ce lundi 10 février, Free Mobile sur l’espace abonné de tous ses abonnés. Comme annoncé vendredi dernier, l’opérateur permet dès aujourd’hui à ses nouveaux et abonnés existants au forfait 2€, Série Free et à 19,99€/mois d’activer l’abonnement offert 12 mois à Le Chat Pro, l’assistant IA premium du français Mistral AI, seule alternative crédible aujourd’hui en Europe à ChatGPT.

Pour souscrire à l’offre, il suffit de se rendre dans rubrique “Mon forfait mobile”, puis “Mes options”. En tête de liste est affiché “Le Chat Pro, votre assistant IA au quotidien Nouveau !“. Cliquez ensuite sur “Je souscris”. Vous serez ensuite redirigés vers une page afin de créer un compte Mistral AI. Free précise qu’après cette période de gratuité, “vous serez automatiquement facturé sur le moyen de paiement configuré par défaut dans votre compte Free. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment depuis votre compte”. L’abonnement s’élèvera alors à 17,99 euros par mois TTC, soit 14,99 euros par mois HT, sans engagement.

Après avoir créé votre compte à l’aide de votre adresse mail et d’un mot de passe, un code de vérification vous serez envoyé. Et le tour est joué, vous pourrez alors commencer à utiliser Le Chat Pro que ce soit dans sa version web que sur iOS et Android. Vous recevrez également un mail de confirmation vous invitant à utiliser ce service.

Le Chat Pro est la version premium de l’assistant Mistral AI. Il offre une expérience sans restriction et des performances très intéressantes. Avec cet assistant IA, vous bénéficiez d’un accès illimité au modèle le plus puissant de Mistral, ainsi qu’à la navigation web pour obtenir des réponses précises et actualisées. Ce service permet d’envoyer un nombre illimité de messages et d’accéder aux actualités, au téléchargement de fichiers, à l’analyse avancée des données et à la génération d’images. Les réponses sont instantanées, avec des limites d’accès étendues. Le Chat Pro garantit également une confidentialité renforcée grâce à une option permettant de désactiver le partage des données avec Mistral AI. Un support dédié est disponible pour accompagner les utilisateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox