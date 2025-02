Free Mobile annonce offrir un an d’abonnement au ChatGPT français à tous ses abonnés, une première

Free et Mistral AI, champion européen de l’intelligence artificielle, associent leur savoir-faire pour offrir une expérience inédite à leurs utilisateurs.

Dans le cadre de ce partenariat, Free devient le 1 est opérateur en France à proposer à tous ses abonnés mobiles un assistant IA dans leur offre. Dès lundi, les abonnés mobiles Free profiteront en exclusivité de 12 mois offerts sur le Chat Pro, la nouvelle version premium de l’assistant IA de Mistral AI. Lancé hier, le Chat Pro est la nouvelle version premium du pendant français de ChatGPT: l’IA le Chat développé par Mistral AI. Il est conçu pour répondre aux besoins quotidiens professionnels et personnels des utilisateurs avec une “précision unique et une rapidité inégalée”.

Le Chat Pro offre des fonctionnalités avancées telles que des recherches illimitées, un nombre de messages illimité par jour et une vitesse de réponse ultra-rapide grâce à la fonctionnalité Flash Answers, faisant de cet assistant un outil indispensable pour les utilisateurs exigeants.

Cet outil permet ainsi aux utilisateurs de rester informés et de suivre les dernières actualités, mais aussi d’utiliser le Chat Pro pour planifier des vacances, des to-do lists… Vous pouvez aussi obtenir des recommandations personnalisées grâce à Memories, une nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt déployée à tous les utilisateurs, le Chat contextualise les recommandations en comprenant précisément les préférences des utilisateurs. Que ce soit pour des livres, des films, des restaurants, des podcasts, des activités et plus encore, le Chat est votre source fiable pour obtenir des recommandations pertinentes. Vous disposerez également de possibilités de générer des images ou des présentations.

Grâce à ses capacités avancées de compréhension des documents, le Chat permet de télécharger et d’analyser facilement des modes d’emploi, des publications scientifiques, des rapports financiers, des photos et plus encore. Le Chat Pro est disponible sur le web, sur iOS et Android via une application.