Free lance 10 nouveaux films sans surcoût pour ses abonnés Freebox et Free Mobile sur Oqee Ciné

Michael Douglas, Vin Diesel, Michael Caine ou encore Jude Law sont au programme des nouveautés de la plateforme de streaming de Free. De l’action, de l’animation et de l’aventure pour les vacances d’hiver.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 7février, une nouvelle sélection de 10 films vient enrichir l’offre pour petits et grands.

Monster House (2006) de Gil Kenan avec Mitchel Musso et Sam Lerner. Trois enfants découvrent qu’une maison abandonnée du quartier semble animée d’une volonté propre et cachant de sombres secrets.

de Gil Kenan avec Mitchel Musso et Sam Lerner. Trois enfants découvrent qu’une maison abandonnée du quartier semble animée d’une volonté propre et cachant de sombres secrets. Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout (2012) de Peter Lord avec Hugh Grant et Martin Freeman. Un capitaine pirate maladroit tente de prouver sa valeur en remportant le prix du Pirate de l’Année, déclenchant une série de mésaventures burlesques.

de Peter Lord avec Hugh Grant et Martin Freeman. Un capitaine pirate maladroit tente de prouver sa valeur en remportant le prix du Pirate de l’Année, déclenchant une série de mésaventures burlesques. Savva (2015) de Maksim Fadeev avec Maksim Chukharyov et Konstantin Khabenskiy. Un jeune garçon courageux se lance dans un périple à travers un royaume magique pour sauver son peuple d’une menace redoutable.

de Maksim Fadeev avec Maksim Chukharyov et Konstantin Khabenskiy. Un jeune garçon courageux se lance dans un périple à travers un royaume magique pour sauver son peuple d’une menace redoutable. Emojis Movie (2017) de Tony Leondis avec T.J. Miller et James Corden. À l’intérieur d’un smartphone, un émoji unique part à l’aventure pour découvrir qui il est vraiment dans un monde numérique plein de surprises.

de Tony Leondis avec T.J. Miller et James Corden. À l’intérieur d’un smartphone, un émoji unique part à l’aventure pour découvrir qui il est vraiment dans un monde numérique plein de surprises. Wonder Boys (2000) de Curtis Hanson avec Michael Douglas et Tobey Maguire. Un professeur d’université en panne d’inspiration voit sa vie bouleversée par un étudiant talentueux et imprévisible, remettant en question ses choix personnels et professionnels.

de Curtis Hanson avec Michael Douglas et Tobey Maguire. Un professeur d’université en panne d’inspiration voit sa vie bouleversée par un étudiant talentueux et imprévisible, remettant en question ses choix personnels et professionnels. Ainsi va la vie (2014) de Rob Reiner avec Michael Douglas et Diane Keaton. Un agent immobilier cynique voit son quotidien chamboulé lorsqu’il doit s’occuper de sa petite-fille dont il ignorait l’existence, l’amenant à repenser ses priorités.

de Rob Reiner avec Michael Douglas et Diane Keaton. Un agent immobilier cynique voit son quotidien chamboulé lorsqu’il doit s’occuper de sa petite-fille dont il ignorait l’existence, l’amenant à repenser ses priorités. xXx (2002) de Rob Cohen avec Vin Diesel et Samuel L. Jackson. Un sportif de l’extrême se retrouve recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer un réseau criminel, mettant à profit ses compétences hors du commun.

de Rob Cohen avec Vin Diesel et Samuel L. Jackson. Un sportif de l’extrême se retrouve recruté par une agence gouvernementale pour infiltrer un réseau criminel, mettant à profit ses compétences hors du commun. Cavale sans issue (1993) de Robert Harmon avec Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette. Un prisonnier évadé se retrouve malgré lui impliqué dans une conspiration criminelle alors qu’il tente désespérément de prouver son innocence.

de Robert Harmon avec Jean-Claude Van Damme et Rosanna Arquette. Un prisonnier évadé se retrouve malgré lui impliqué dans une conspiration criminelle alors qu’il tente désespérément de prouver son innocence. Festen (1998) de Thomas Vinterberg avec Ulrich Thomsen et Henning Moritzen. Lors d’un banquet familial, un homme révèle un terrible secret sur son père, provoquant un chaos émotionnel parmi les convives.

de Thomas Vinterberg avec Ulrich Thomsen et Henning Moritzen. Lors d’un banquet familial, un homme révèle un terrible secret sur son père, provoquant un chaos émotionnel parmi les convives. Le Limier (2007) de Kenneth Branagh avec Michael Caine et Jude Law. Un écrivain fortuné invite l’amant de sa femme dans son manoir pour un face-à-face psychologique, où manipulation et vengeance s’entrelacent.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolutio

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox