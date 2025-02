Le ministère de l’éducation prépare “une formation sur l’IA”, ouverte à tous les élèves mais aussi aux professeurs

Elisabeth Borne entend permettre aux plus jeunes générations de mieux maîtriser l’IA en leur permettant de comprendre son fonctionnement et ses biais.

Les collégiens et lycéens français bénéficieront dès la rentrée 2025 d’une formation en ligne consacrée à l’intelligence artificielle, annonce la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne. « Il nous faut éduquer les élèves aux biais et aux limites de l’IA », affirme-t-elle, soulignant que cette révolution technologique bouleverse les modes d’apprentissage et d’enseignement. L’Éducation nationale entend ainsi accompagner ce changement.

Ce programme sera déployé via la plateforme en ligne Pix, spécialisée dans l’évaluation et le développement des compétences numériques. Des sessions obligatoires seront imposées aux élèves de 4e et de 2nde, mais l’accès restera ouvert à tous les lycéens souhaitant approfondir leurs connaissances. Les enseignants auront également la possibilité de suivre cette formation.

Le parcours proposera plusieurs modules portant sur le fonctionnement des intelligences artificielles, les enjeux liés à l’exploitation des données ainsi que l’impact environnemental de ces technologies. Sa durée variera entre 30 minutes et 1h30 selon le niveau initial de l’élève, avec un maximum de dix modules. La formation pourra être suivie en autonomie ou sous la supervision d’un enseignant, une option recommandée pour les collégiens de 4e. La décision finale reviendra aux établissements scolaires.

Source : BFM TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox