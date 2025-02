Abonnés TV d’Orange : beIN Sports en clair pour tous, et une nouvelle promo Netflix sur une offre Livebox

Une bonne nouvelle pour les fans de sport abonnés à Orange, avec une mise en clair de beIN Sports du 13 au 20 février. Par ailleurs, la Livebox Up est aujourd’hui proposée avec une réduction de 5€ sur Netflix pendant 6 mois.

Les abonnés Orange disposant d’une offre Livebox avec télévision vont bénéficier d’un accès gratuit aux chaînes beIN Sports du 13 au 20 février. Pendant cette période, beIN Sports 1, 2 et 3 seront accessibles sans surcoût, tandis que les chaînes beIN Sports Max ne semblent pas concernées par l’offre.

Cette mise en clair permettra aux téléspectateurs de suivre une programmation sportive particulièrement riche. Parmi les temps forts, un match de Ligue 1 sera diffusé, ainsi que la rencontre de Bundesliga opposant le Bayer Leverkusen au Bayern de Munich le 15 février. Les passionnés de football retrouveront également des affiches de Liga avec le Real Madrid et le FC Barcelone, ainsi que des matchs de la Liga Portugal et de la Süper Lig turque. L’intégralité des rencontres de Ligue 2 BKT sera également disponible.

Les amateurs de basket ne seront pas en reste avec la diffusion du NBA All-Star Week-end. En handball, la Liqui Moly Starligue proposera notamment les confrontations entre Nîmes et Chartres, ainsi qu’entre Montpellier et Nantes. Côté tennis, les tournois WTA 1000 de Doha et de Dubaï seront également à l’affiche. Les chaînes beIN Sports 1, 2 et 3 seront accessibles sur les canaux 47, 48 et 49 des décodeurs TV Orange, mais aussi via les applications mobiles, tablettes et TV connectées, ainsi que sur le site web de l’opérateur.

Une remise de 5 euros sur Netflix pendant 6 mois dans l’offre Livebox Up

Orange propose une nouvelle promo pour son abonnement Livebox Up, à savoir Netflix à prix réduit. Le FAI annonce une réduction de 5 €/mois pendant 6 mois sur ce service de SVOD. La Livebox Up Fibre est affichée à 29,99 €/mois pendant 6 mois, puis 51,99 €/mois avec un engagement de 12 mois. Les clients mobiles Orange peuvent profiter d’un tarif préférentiel avec la Livebox 6 : 29,99 €/mois pendant 6 mois, puis 46,99 €/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox