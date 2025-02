Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, un titre exceptionnel disponible

Le dernier opus de la trilogie Bioshock est offert sur Prime gaming et bien d’autres aventures vous attendent !

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après plusieurs semaines chargées en termes d’arrivage, Prime Gaming ajoute cinq titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Probablement le plus connu mais aussi le plus marquant de cette sélection, vous pouvez découvrir BioShock Infinite ! La suite et fin de la trilogie Bioshock, dont les deux premiers opus ont déjà été offerts avec Prime gaming. Endetté aux mauvaises personnes et risquant la mort, l’ancien vétéran de la cavalerie américaine Booker DeWitt n’a qu’une seule chance à la rédemption : sauver Elizabeth, une mystérieuse femme prisonnière depuis son enfance à Columbia, une ville qui flotte parmi les nuages. Plongez dans une nouvelle vision de l’univers dystopique de Bioshock, avec une aventure à couper le souffle.





Et si après ça, vous voulez toujours vous creuser la tête, essayez The Talos Principle. Comme si vous vous réveilliez d’un sommeil profond, vous vous retrouvez dans un monde étrange et contradictoire de ruines antiques et de technologies de pointe. Chargé par votre créateur de résoudre une série d’énigmes de plus en plus complexes, vous devez décider si vous voulez avoir la foi ou poser les questions les plus difficiles : Qui êtes-vous ? Quel est votre objectif ? Et qu’allez-vous faire pour y parvenir ?



Pour les récupérer, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour une ambiance plus loufoque, découvre AK-xolotl : Together, le plus mignon, le plus mortel et le SEUL jeu de tir roguelike en vue de dessus mettant en scène des Axolotls maniant des AK. Frayez-vous un chemin à travers le royaume des animaux avec un arsenal de fusils, de puissants bonus et une armée de bébés Axolotls.



Vous pouvez aussi découvrir Sands of Aura. Un cataclysme dévastateur, déclenché par un dieu tourmenté, a plongé le monde de Talamhel dans une nuit perpétuelle. Le sablier du temps fut brisé et son contenu se déversa sur la terre, créant une mer de sable sans fin. Le monde de Talamhel, autrefois florissant, n’est plus qu’une plaie putride de sa gloire passée et ceux qui l’habitaient ne sont plus que des enveloppes corrompues, des soldats de la mort, violents, indéfectibles et impitoyables.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Partez à la conquête des vagues dans Surf World Series. Vivez le frisson des tricks géniaux et des vagues de monstres dans 5 destinations de surf légendaires. Maîtrisez vos mouvements grâce à 44 défis répartis dans 3 modes de jeu différents pour devenir une légende du surf.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

