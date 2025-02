Scaleway (Iliad) tire à boulets rouges sur les grandes entreprises françaises qui signent avec des géants du cloud américains

Jean Baptiste Kempf, CTO de Scaleway, déplore “le manque de patriotisme économique”, qu’il estime être une menace pour l’indépendance numérique de la France.

Dans une interview accordée à FrenchWeb, le dirigeant de Scaleway, la filiale cloud d’Iliad, critique vivement la dépendance des entreprises françaises aux géants du cloud américains, notamment Amazon Web Services (AWS). « Il est absurde que des entreprises comme EDF signent des contrats de plusieurs centaines de millions avec AWS. Ce manque de patriotisme économique affaiblit notre indépendance numérique », déclare-t-il avec fermeté.

Cette prise de position met en lumière une problématique de plus en plus préoccupante : l’hébergement des données stratégiques françaises sur des infrastructures étrangères, notamment avec l’avancée de l’IA. Le recours massif à des fournisseurs américains expose les entreprises et institutions françaises à des risques liés aux réglementations extraterritoriales, comme le Cloud Act, qui permet aux autorités américaines d’accéder à certaines données stockées par leurs entreprises, même en dehors des États-Unis. Un enjeu qui dépasse la simple question économique pour toucher à la souveraineté nationale.

Si la France dispose d’acteurs compétitifs dans le cloud, comme OVHcloud et Scaleway, ces derniers peinent encore à rivaliser avec la puissance financière et technologique des mastodontes américains. Pour Jean-Baptiste, il est urgent que les entreprises françaises prennent conscience des enjeux et privilégient des solutions locales. A son sens, il faut une véritable volonté politique et industrielle pour structurer un écosystème numérique souverain. D’autant que d’autres entreprises n’hésitent pas à travailler avec AWS, comme c’est notamment le cas du groupe Bouygues , qui a annoncé récemment un accord signé avec le géant américain pour développer les services de TF1 et Bouygues Telecom.

Le débat sur la souveraineté numérique ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment avec les initiatives européennes visant à renforcer l’indépendance technologique du continent. Mais face à la domination écrasante des GAFAM, la route est encore longue. La prise de conscience passe par des décisions stratégiques de la part des grandes entreprises et des institutions, et le choix des partenaires cloud pourrait bien être un levier clé pour garantir une véritable autonomie numérique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox