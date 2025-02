TF1 et Bouygues Telecom signent un accord important avec Amazon pour améliorer leurs services et l’expérience utilisateur

TF1 et Bouygues Telecom entament un tournant numérique grâce à AWS et la puissance de ses technologies cloud et IA.

Le groupe Bouygues vient d’annoncer un partenariat stratégique avec Amazon Web Services (AWS) pour accélérer sa transformation numérique. Parmi les grandes bénéficiaires de cet accord, TF1 et Bouygues Telecom vont pouvoir tirer parti des technologies cloud et de l’intelligence artificielle pour améliorer leurs services et accroître leur compétitivité.

Vers une production et un streaming optimisés pour TF1

TF1, filiale de Bouygues, va ainsi renforcer sa présence dans le cloud en collaborant avec AWS pour moderniser ses flux de production numérique. Grâce à l’intégration de l’IA générative, la chaîne pourra automatiser et accélérer certains processus de production, rendant la création de contenus plus fluide et plus efficace.

L’autre grande avancée concerne la plateforme de streaming TF1+. Avec l’appui des technologies AWS, TF1 va migrer davantage de ses charges de travail de distribution vidéo vers le cloud. Objectif : offrir une expérience de visionnage plus fluide, une meilleure qualité d’image et des recommandations plus pertinentes grâce à l’intelligence artificielle. Ce tournant numérique permettra à TF1 de mieux rivaliser avec les grandes plateformes de streaming et d’améliorer la satisfaction de ses utilisateurs.

Un réseau plus agile et performant pour Bouygues Telecom

Bouygues Telecom, autre acteur clé du groupe, profitera également des solutions AWS pour renforcer ses infrastructures et améliorer ses services. L’adoption du cloud et de l’IA permettra une gestion plus efficace des réseaux, avec une meilleure anticipation des pannes et une optimisation du déploiement des ressources. Cela se traduira par une amélioration de la qualité des services pour les abonnés, notamment en termes de vitesse de connexion et de stabilité.

De plus, Bouygues Telecom pourra tirer parti des capacités d’analyse avancées d’AWS pour affiner ses offres et proposer des services plus personnalisés à ses clients. L’intégration du cloud facilitera également le développement de nouveaux services innovants, notamment dans le domaine de la 5G et de l’Internet des objets (IoT).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox