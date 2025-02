SFR inclut désormais la 5G dans tous ses forfaits grand public, même le moins cher

Après avoir inclut la 5G dans toute gamme de forfaits mobile pour les professionnels, SFR applique la même stratégie sur ses offres grand public.

L’opérateur vient en effet de franchir une étape significative en incluant la 5G dans l’ensemble de ses forfaits mobiles, quelle que soit la gamme de prix. Jusqu’à présent, l’accès à cette technologie était principalement réservé aux abonnements les plus onéreux. Son petit forfait 2h 1 Go à 5,99€/mois bénéficie par exemple désormais de la 5G. Du côté de la concurrence, Orange, Bouygues Telecom et Free Mobile, ne proposent pas systématiquement la 5G dans leurs offres.

SFR fait ainsi le choix de la démocratisation totale de la cinquième génération de téléphonie mobile. L’été dernier, Orange avait quant à lui offert temporairement l’accès à son réseau 5G à tous ses abonnés mobile 4G. Cette période de gratuité avait commencé peu avant les JO et avait été prolongée jusqu’au 24 septembre.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox