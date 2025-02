SFR inclut la 5G pour tous ses abonnés pro

SFR Business franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de la 5G en intégrant cette technologie à l’ensemble de ses forfaits mobiles, y compris les plus petits abonnements. Cette évolution ne se limite pas aux nouveaux clients : les abonnés existants bénéficieront également de cette amélioration, sans surcoût ni réengagement.

Jusqu’à présent, la 5G était réservée aux offres les plus haut de gamme de SFR Business. Désormais, elle s’étend aux forfaits 1 Go, 5 Go et 25 Go, alignant ainsi l’offre professionnelle sur celle du grand public, qui a vu la généralisation de la 5G au cours de l’été dernier. La transition vers ce nouveau standard se fera automatiquement, sans intervention des gestionnaires.

« En 2024, SFR a fait le choix de généraliser la 5G pour tous ses abonnés grand public. […] Cette initiative permet à tous nos clients de profiter pleinement du réseau mobile classé n°1 en France par nPerf », souligne Pierre Clément, Directeur exécutif Grand Public et Entreprises chez SFR. L’opérateur se targue ainsi d’être le premier à proposer une gamme entière de forfaits 5G aux entreprises. Free Pro pour sa part propose d’ores et déjà un forfait 5G, mais il s’agit de la seule offre mobile de l’opérateur, d’où l’affirmation de SFR portant sur une “gamme de forfaits“.

Parallèlement, l’opérateur enrichit son offre avec de nouvelles solutions de protection des terminaux mobiles. L’option MDM (Mobile Device Management) permet de sécuriser les appareils en séparant les usages professionnels et personnels, tout en offrant la possibilité d’effacer les données à distance en cas de perte ou de vol. Une seconde option vise à protéger la navigation en bloquant les sites de phishing et autres menaces en ligne.