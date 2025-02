Iliad propose les meilleurs débits fixe en Italie, le double de la concurrence

L’opérateur italien se félicite de ses performances en téléphonie fixe relevées par nPerf, arguant même proposer des débits moyens doublés par rapport à ses concurrents.

Arrivé en dernier sur le marché du fixe avec la Iliad box, Iliad se positionne comme le leader incontesté de la fibre en Italie, offrant des vitesses de téléchargement plus de deux fois supérieures à celles de ses concurrents en 2024. Avec une moyenne de 392,42 Mb/s contre 191,00 Mb/s pour le deuxième opérateur, et une latence réduite (15,44 ms contre 23,22 ms), Iliad garantit une connexion plus rapide et plus réactive que toute autre offre sur le marché.

Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italia, souligne que ces résultats illustrent la supériorité de leur service, le premier à proposer une fibre 100 % avec un modem Wi-Fi 7 inclus. L’opérateur réaffirme ainsi son engagement à innover pour offrir la meilleure expérience de connexion, avec des offres toujours présentées comme claires et transparentes.

Sur la comparaison uniquement basée sur le FttH, il est le seul à proposer des débits allant jusqu’à 580,87 Mb/s en dowload, 381,56 Mb/s en upload et une latence de 13,70 ms. A titre de comparaison, le deuxième oppérateur propose les performances suivantes : 527,62 Mb/s pour le téléchargement et 357,1 Mb/s pour l’upload. Sur le mobile, cependant, il est encore très en retard sur la concurrence et finit même dernier du classement 2024, avec des débits en download deux fois mois importants que ceux du premier : Vodafone.

