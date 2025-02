Réguler la data sur les forfaits mobiles ? “Non” rétorque Xavier Niel

Sans trop de surprise, Xavier Niel n’est pas resté de marbre face au projet de loi sur lequel travaille l’Ademe visant à potentiellement instaurer une tarification progressive pour l’usage de la data sur les forfaits mobiles.

Alors que les forfaits mobiles affichent des enveloppes de données toujours plus généreuses, la consommation moyenne des abonnés reste largement inférieure aux volumes proposés. Cette surenchère, essentiellement marketing, permet aux opérateurs de maintenir des prix élevés sous couvert d’offres attractives. Contrairement à d’autres pays où la facturation est basée sur l’usage, la France se distingue par des forfaits à très hautes capacités à prix modérés, un modèle qui interroge tant économiquement qu’écologiquement. L’Ademe envisage une tarification progressive pour encourager une consommation plus responsable et réduire l’impact environnemental du numérique, mais les opérateurs, soucieux de préserver leur modèle économique, restent réticents à une telle évolution.

De nombreux médias ont repris l’information, la plaçant dans le débat public, notamment sur les réseaux sociaux et plus précisément sur X. Si de nombreuses personnes ont réagi, l’une d’entre elle est bien plus impliquée que les autres puisqu’il s’agit du fondateur de Free, Xavier Niel. Comme on pouvait s’y attendre, le milliardaire n’est pas vraiment emballé par l’idée et a simplement cité l’un des articles abordant le sujet en titrant “la fin des forfaits XXL ?”en écrivant un simple “Non.”

Cependant, le fondateur de Free n’a pas vraiment élaboré sur son point de vue sur le sujet. X n’étant pas vraiment propice à un débat construit, il a ainsi joué la carte du “troll” nonchalant lorsqu’un internaute lui a demandé de développer, répondant un simple “source : t’inquiètes”, balayant ainsi le débat sous le tapis pour ce qui le concerne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox