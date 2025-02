Pour lutter contre des malwares particulièrement vicieux, Microsoft prépare une nouvelle arme

Face aux pages “votre ordinateur est bloqué”, Microsoft s’arme d’intelligence artificielle.

Microsoft renforce sa lutte contre les scarewares, ces logiciels alarmants qui manipulent les utilisateurs en leur faisant croire à une infection de leur système pour les inciter à payer ou télécharger des malwares. Une méthode assez insidieuse contre laquelle lutte la firme de Redmond depuis des années, notamment avec Windows Defender et SmartScreen. Elle expérimente désormais une nouvelle approche avec Scareware blocker, une protection intégrée au programme encore assez select Windows Insider et dévoilée lors de la conférence Ignite 2025.

Scareware blocker repose sur un modèle d’apprentissage automatique qui fonctionne localement sur l’ordinateur, sans envoyer de données dans le cloud. Il analyse les pages affichées en plein écran et les compare à une base de données de sites frauduleux partagée par la communauté. Lorsqu’il identifie une escroquerie, il alerte l’utilisateur, qui peut tout de même choisir d’accéder à la page. Cette approche permet d’affiner la détection et de renforcer la protection contre ces pratiques d’ingénierie sociale.

Toutefois, Microsoft reconnaît que le système n’est pas infaillible. C’est pourquoi les utilisateurs peuvent signaler les sites frauduleux ainsi que les éventuelles fausses alertes, améliorant ainsi l’efficacité du modèle. Pour l’instant réservé aux membres Windows Insider, Scareware blocker a pour objectif d’être optimisé avant un déploiement plus large, dans le but de protéger un public moins averti et plus vulnérable à ces arnaques numériques.

