DAZN aurait finalement passé le cap des 500 000 abonnés, lancement d’une nouvelle offre de fin de saison à prix cassé

Avec sa portée mondiale couvrant plus de 200 territoires, DAZN permettra d’accéder aux moments forts des qualifications et des interviews des pilotes et propriétaires d’écuries, parmi lesquels Didier Drogba, Will Smith ou Rafael Nadal. Après une première saison marquée par la victoire de l’équipe de Tom Brady, la deuxième saison se montre prometteuse avec de nouvelles équipes et des courses dans des villes emblématiques, jusqu’à une finale attendue à Miami.