DAZN lance un nouveau Pass moins cher pour accéder à la Ligue 1 et d’autres contenus sportifs jusqu’à la fin de saison

DAZN lance un Pass mi-saison pour accéder à tous ses contenus dont la Ligue 1, au prix de 69€ jusqu’à la fin de saison.

Après diverses promotions lancées depuis l’été dernier en réponse à des prix jugés excessifs (jusqu’à 40€/mois), DAZN débute l’année 2025 avec une nouvelle proposition pour les amateurs de sport : un “Pass mi-saison” à 69 euros, permettant d’accéder à une large variété de contenus sportifs jusqu’à fin juillet, y compris la Ligue 1 jusqu’à son terme (18 mai). L’offre est disponible jusqu’au 3 février prochain.

A compter du 31 juillet prochain, l’abonnement sera renouvelé automatiquement au prix de 19,99 € par mois, “en respectant un préavis de 30 jours”, fait savoir DAZN. Il faudra donc ne pas omettre de résilier si vous ne souhaitez pas continuer l’aventure.

Proposé en “achat immédiat”, ce “Pass mi-saison” revient en réalité à 13,8€/mois ce qui en fait l’offre la plus attractive de la plateforme. Amazon avait lui aussi adapté sa politique tarifaire en cours de saison lorsqu’il diffusait la Ligue 1. En janvier 2023, le géant américain avait proposé son Pass Ligue 1 à 49.00€ à l’année, contre 69.99€/an à son lancement.

Récemment, l’abonnement à DAZN était proposé en promotion jà 19,99€/mois avec un engagement annuel. DAZN Unlimited inclut l’accès à l’intégralité de la Ligue 1 et intègre aussi la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres.

Source : Numérama

