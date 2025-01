Arrivée de nouveaux films et documentaires pour les abonnés Free sur Oqee Ciné

Des documentaires, des thrillers, de l’aventure, un hommage et et un film culte sont au programme des nouveautés de la plateforme AVOD de Free. L’actrice Dakota Johnson est notamment à l’honneur

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 3 janvier, thrillers et documentaires sont au programme. La star de la semaine est Dakota Johnson.

Limitless (2011, Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish)

(2011, Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish) Survivre avec les Loups (2007, Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos)

(2007, Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos) Crash (1996, James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas)

(1996, James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas) Jean de la Fontaine, le défi (2007, Lorànt Deutsch, Sara Forestier, Philippe Torreton)

(2007, Lorànt Deutsch, Sara Forestier, Philippe Torreton) Flynn Carson et le secret de la coupe maudite (2008, Noah Wyle, Bruce Davison, Stana Katic)

(2008, Noah Wyle, Bruce Davison, Stana Katic) Champs : Boxeurs Superstars (2014, Mike Tyson, Evander Holyfield, Bernard Hopkins – documentaire)

(2014, Mike Tyson, Evander Holyfield, Bernard Hopkins – documentaire) Sexe, Mensonge et Vidéo (1989, James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher)

(1989, James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher) Money Plane (2020, Adam Copeland, Kelsey Grammer, Denise Richards)

(2020, Adam Copeland, Kelsey Grammer, Denise Richards) Chloe & Theo : Un inuit à New York (2015, Dakota Johnson, Theo Ikummaq, Mira Sorvino)

(2015, Dakota Johnson, Theo Ikummaq, Mira Sorvino) Peanut Butter Falcon (2019, Dakota Johnson, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf)

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

